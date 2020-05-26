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Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в 20 разів

Новини » Економіка     26.05.2020 - 17:01
Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в 20 разів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

На покриття дефіциту держбюджету вдалося залучити всього 1 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 травня 2020 року залучило до державного бюджету 1,036 млрд грн. Це приблизно в 20 разів менше, ніж на попередньому аукціоні 19 травня (21,202 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП

  • з погашенням 19.08.2020 на суму 524,094 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,19% річних,
  • з погашенням 25.11.2020 на суму 198,745 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 10,33% річних.
  • з погашенням 19.05.2021 на суму 314,116 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,97% річних.

Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні в 20 разів

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 травня 2020 року залучило до державного бюджету 21,202 млрд грн.

Зазначимо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що програма Національного банку України (НБУ) по довгостроковому рефінансуванню банків спрямована на покриття дефіциту держбюджету.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїниоблигацииОВГЗ
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