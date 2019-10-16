Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Ставки по облигациям продолжают снижаться
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 октября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
При этом на аукцион были выставлены облигации на 3 млрд грн.
Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем 24 сентября - 13,2 млрд грн.
Отметим, на аукционе 8 октября Минфин увеличил продажу ОВГЗ до 2,154 млрд грн.