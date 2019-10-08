Минфин резко увеличил продажу ОВГЗ на аукционе

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Министерство продало гривневые облигации более чем на 2 млрд грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 октября 2018 года привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 08.04.2020 на сумму 27,237 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,65% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 7 509 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,09% годовых.

с погашением 12.10.2022 на сумму 2,119 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,42% годовых.

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем 24 сентября - 13,2 млрд грн.

Напомним, одной из причин роста курса доллара к гривне в начале октября мог стать неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный 1 октября. Тогда Минфин предложил рынку облигаций на 3 млрд грн, но привлечь лишь 77 млн грн.

Отметим, за минувшую неделю (30 сентября - 4 октября) нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 777,26 млн грн до 97009,83 млн грн.