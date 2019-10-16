Минфин сократил продажу гособлигаций на аукционе

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по облигациям продолжают снижаться

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 октября 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 15.01.2020 на сумму 519,77 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,35% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 513,247 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,93% годовых.

с погашением 29.09.2021 на сумму 116,128 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 15,10% годовых.

При этом на аукцион были выставлены облигации на 3 млрд грн.

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем 24 сентября - 13,2 млрд грн.

Отметим, на аукционе 8 октября Минфин увеличил продажу ОВГЗ до 2,154 млрд грн.