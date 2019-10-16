Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки за облігаціями продовжують знижуватися

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 жовтня 2019 року залучило до державного бюджету 1,149 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 15.01.2020 на суму 519,77 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,35% річних.

з погашенням 30.09.2020 на суму 513,247 млн грн, середньозважений рівень прибутковості становив 14,93% річних.

з погашенням 29.09.2021 на суму 116,128 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 15,10% річних.

При цьому на аукціон були виставлені облігації на 3 млрд грн.

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

Зазначимо, на аукціоні 8 жовтня Мінфін збільшив продаж ОВДП до 2,154 млрд грн.