Минфин сократил в два раза продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 марта 2021 года привлекло в государственный бюджет 5,230 млрд грн. Это более чем в два раза меньше, чем на предыдущем аукционе (11,499 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Напомним, в середине февраля портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов вырос до 102 млрд грн. Доля иностранных инвесторов в структуре владельцев украинских внутренних государственных бумаг превысила 10%.
Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.