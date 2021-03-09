Мінфін скоротив удвічі продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 9 березня 2021 року залучило до державного бюджету 5,230 млрд грн. Це більш ніж у два рази менше, ніж на попередньому аукціоні (11,499 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Нагадаємо, в середині лютого портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів зріс до 102 млрд грн. Частка іноземних інвесторів у структурі власників українських внутрішніх державних паперів перевищила 10%.
Нагадаємо, Національний банк України очікує припливу іноземного капіталу у 2021 році. Це може істотно вплинути на курс гривні.