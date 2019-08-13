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Мінфін знизив обсяг продажу ОВДП на аукціоні

Новини » Економіка    13.08.2019 - 18:36
Мінфін знизив обсяг продажу ОВДП на аукціоні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Обсяг розміщення впав нижче 2 млрд грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 серпня 2019 року залучило до державного бюджету 1,964 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні:

  • з погашенням 12.02.2020 на суму 87,297 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,47% річних.
  • з погашенням 08.07.2020 на суму 462,241 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,16% річних.
  • з погашенням 08.07.2020 на суму 1,415 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,43% річних.

Зазначимо, на аукціоні 6 серпня Міністерство фінансів розмістило держоблігації на 2,668 млрд грн, а на аукціоні 30 липня Мінфін залучив 17,2 млрд гривень від продажу облігацій.

Як повідомляло РБК-Україна, з початку року 2019 року гривня зміцнилася по відношенню до долара на 9% і це кращий результат серед усіх національних валют світу. Серйозне зміцнення гривні пов'язують з рядом причин, одна з найважливіших - різке збільшення обсягу куплених нерезидентами ОВДП.

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