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Минфин РФ заявил, что дефолт не повлияет на россиян. В ОП прогнозируют им продуктовые карточки

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Киев, Пятница 27 мая 2022 02:09
Минфин РФ заявил, что дефолт не повлияет на россиян. В ОП прогнозируют им продуктовые карточки Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Минфин РФ заявил, что ожидаемый дефолт не отразится на экономике страны. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прогнозирует, что следующим шагом станет нормализация продуктовых карточек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Подоляка.

Советник главы ОП решил продолжить список будущих заявлений.

"Минфин РФ уверяет, что технический дефолт - это нормально и не скажется на жизни россиян. Продолжим список будущих заявлений. Продуктовые карточки - это нормально, передовая практика. Вывод войск из Украины - часть плана. Репарации Украины – часть обязательной "денацификации" РФ" , - написал Подоляк.

Российский министр считает, что дефолт РФ будет искусственным: у нее есть деньги, чтобы выполнять свои обязательства, но не может ими в полной мере распоряжаться.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов США заявило, что не будет продлевать действие генеральной лицензии, которая временно позволяла Российской Федерации в условиях санкций проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах.

После решения американского регулятора Россия снова оказалась на грани дефолта.

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Ирина Подоляк
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