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Мінфін РФ заявив, що дефолт не вплине на росіян. В ОП прогнозують їм продуктові картки

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 02:09
Мінфін РФ заявив, що дефолт не вплине на росіян. В ОП прогнозують їм продуктові картки Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ВП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Мінфін РФ заявив, що очікуваний дефолт не відіб'ється на економіці країни. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прогнозує, що наступним кроком стане нормалізація продуктових карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Подоляка.

Радник глави ОП вирішив продовжити список майбутніх заяв.

"Мінфін РФ запевняє, що технічний дефолт - це нормально і не позначиться на житті росіян. Продовжимо список майбутніх заяв. Продуктові картки - це нормально, передова практика. Виведення військ з України - частина плану. Репарації України - частина обов'язкової "денацифікації" РФ", - написав Подоляк.

Російський міністр вважає, що дефолт РФ буде штучним: у неї є гроші, щоб виконувати свої зобов'язання, але не може ними повною мірою розпоряджатися.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів США заявило, що не буде продовжувати дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Російській Федерації в умовах санкцій проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу в доларах.

Після рішення американського регулятора Росія знову опинилася на межі дефолту.

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Ірина Подоляк
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