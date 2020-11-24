Минфин резко увеличил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Ставки по облигациям растут
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября 2020 года привлекло в государственный бюджет 16,768 млрд грн. Это в 6,7 раза больше, чем на предыдущем аукционе (2,509 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Также Минфин продал валютные облигации с погашением 04.11.2021 на 157,7 млн евро средневзвешенный уровень доходности составил 2,45% годовых.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одной из целей является поддержание ликвидности.
Отметим, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.