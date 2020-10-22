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НБУ планирует выход на вторичный рынок гособлигаций

Киев, Четверг 22 октября 2020 15:47
НБУ планирует выход на вторичный рынок гособлигаций
Фото: Юрий Гелетий (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Речь не идет о финансировании дефицита госбюджета с помощью печатного станка

Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одной из целей является поддержание ликвидности.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Как отметил Гелетей, одним из пунктов Стратегии развития финансового сектора до 2025 года является разработка формата участия НБУ в торгах на вторичном рынке ОВГЗ.

"Наша позиция неизменна - НБУ не принимает участия в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке", - сказал он.

По его словам, сейчас идет дискуссия с Минфином о том, как НБУ будет участвовать на вторичном рынке.

"Это точно не должен быть формат скрытой эмиссии и финансирования дефицита бюджета. Возможно, это будет роль маркет-мейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину, ликвидность", - сообщил Гелетий.

Напомним, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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