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Минфин резко увеличил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Киев, Вторник 24 ноября 2020 18:03
Минфин резко увеличил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки по облигациям растут

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 ноября 2020 года привлекло в государственный бюджет 16,768 млрд грн. Это в 6,7 раза больше, чем на предыдущем аукционе (2,509 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 14.04.2021 на сумму 6,957 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых;
  • с погашением 02.06.2021 на сумму 3,365 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,25% годовых;
  • с погашением 27.10.2021 на сумму 521 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,75% годовых (на предыдущем аукционе эти бумаги были размещены под 10,50% годовых);
  • с погашением 15.02.2023 на сумму 408,7 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,40% годовых;
  • с погашением 22.05.2024 на сумму 192,5 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,70% годовых;

Также Минфин продал валютные облигации с погашением 04.11.2021 на 157,7 млн евро средневзвешенный уровень доходности составил 2,45% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одной из целей является поддержание ликвидности.

Отметим, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

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Новости Украины Экономика Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ

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