Мінфін різко збільшив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Ставки за облігаціями ростуть
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада 2020 року залучило до державного бюджету 16,768 млрд грн. Це в 6,7 рази більше, ніж на попередньому аукціоні (2,509 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Також Мінфін продав валютні облігації з погашенням 04.11.2021 на 157,7 млн євро середньозважений рівень дохідності склав 2,45% річних.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) обговорює з Міністерством фінансів свою участь на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Однією з цілей є підтримання ліквідності.
Зазначимо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.