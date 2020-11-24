Мінфін різко збільшив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Ставки за облігаціями ростуть

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада 2020 року залучило до державного бюджету 16,768 млрд грн. Це в 6,7 рази більше, ніж на попередньому аукціоні (2,509 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 14.04.2021 на суму 6,957 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,00% річних;

з погашенням 02.06.2021 на суму 3,365 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,25% річних;

з погашенням 27.10.2021 на суму 521 млн грн, середньозважений рівень дохідності становив 10,75% річних (на попередньому аукціоні ці папери були розміщені під 10,50% річних);

з погашенням 15.02.2023 на суму 408,7 млн. грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,40% річних;

з погашенням 22.05.2024 на суму 192,5 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,70% річних;

Також Мінфін продав валютні облігації з погашенням 04.11.2021 на 157,7 млн євро середньозважений рівень дохідності склав 2,45% річних.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) обговорює з Міністерством фінансів свою участь на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Однією з цілей є підтримання ліквідності.

Зазначимо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.