Минфин резко увеличил продажу гособлигаций на аукционе

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 9,199 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 2,327 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 06.05.2020 на сумму 489,344 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,46% годовых.

с погашением 02.06.2021 на сумму 1,118 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,53% годовых.

с погашением 05.01.2022 на сумму 455,672 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых.

с погашением 22.05.2024 на сумму 2,174 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,99% годовых.

Также Минфин продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 08.04.2021 на сумму 202,337 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,39% годовых.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).

По данным НБУ, за неделю 3-7 февраля нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,9 млрд грн до 127,1 млрд грн.