Мінфін різко збільшив продаж держоблігацій на аукціоні

Обсяг в основному зріс за рахунок продажу валютних ОВДП на 200 млн доларів
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 9,199 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 2,327 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Також Мінфін продав доларові ОВДП:
Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).
За даними НБУ, за тиждень 3-7 лютого нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,9 млрд грн до 127,1 млрд грн.