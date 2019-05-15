Мінфін різко скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Обсяг розміщення впав майже в три рази
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 травня 2019 року залучило до державного бюджету 3,963 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня 2019 року залучило до державного бюджету 10,912 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.