Минфин резко сократил продажу гособлигаций для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 27 октября 2020 года привлекло в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 29.09.2021 на сумму 395,6 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,30% годовых.

На предыдущем аукционе эти бумаги были размещены под 10,22% годовых.

Кроме того, Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ с погашением 22.05.2024, однако не удовлетворил ни одной заявки, которые были поданы с доходностью от 11,40% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обсуждает с Министерством финансов свое участие на вторичном рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Одной из целей является поддержание ликвидности.

Отметим, Национальный банк расширил возможности для покупки государственных ценных бумаг, в том числе при их первичном размещении.

Глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина опроверг информацию о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).