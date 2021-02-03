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Минфин о реакции МВФ на регулирование цены на газ: разъяренными не были

Киев, Среда 03 февраля 2021 18:47
Минфин о реакции МВФ на регулирование цены на газ: разъяренными не были
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, как в Международном валютном фонде отреагировали на государственное регулирование цены на газ в Украине. По словам министра, в фонде "не были разъярены" этим решением Кабмина.

Об этом речь идет в интервью Марченко для "24 канала".

Как рассказал министр, представители МВФ были обеспокоены таким решением, но сейчас это уже не обсуждают.

"Разъяренными не были. Мы действительно выполнили обязательства летом, ввели рынок природного газа. Но в процессе введения обнаружилось его несовершенство ... Это проблемный рынок, который требует определенных регуляций. Представители МВФ нормально восприняли эту ситуацию. Да, они высказали обеспокоенность, но сейчас этот вопрос обсуждается", - сказал он.

Марченко добавил, что урегулирование проблемных вопросов на рынке газа станет условием для получения следующего транша.

"Перед получением транша мы должны выполнить ряд условий. Одним из них будет урегулирование вопросов на рынке природного газа", - добавил министр.

Напомним, в начале 2021 Кабмин установил предельную границу цены на газ для населения. На такой шаг пошли из-за протестов по Украине из-за роста тарифов.

После этого МВФ и Кабмин провели ряд переговоров. В правительстве говорили, что представителей МВФ обеспокоены таким решением.

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Новости Украины Политика Министерство финансов УкраиныМВФЦена на газ

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