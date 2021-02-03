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Мінфін про реакцію МВФ на регулювання ціни на газ: розлюченими не були

Київ, Середа 03 лютого 2021 18:47
Мінфін про реакцію МВФ на регулювання ціни на газ: розлюченими не були
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, як у Міжнародному валютному фонді відреагували на державне регулювання ціни на газ в України. За словами міністра, у фонді "не були розлючені" через це рішення Кабміну.

Про це йдеться в інтерв'ю Марченка для "24 каналу".

Як розповів міністр, представники МВФ були стурбовані таким рішенням, але зараз це вже не обговорюють.

"Розлюченими не були. Ми дійсно виконали зобов'язання влітку, ввели ринок природного газу. Але в процесі запровадження виявилась його недосконалість ... Це проблемний ринок, який потребує певних регуляцій. Представники МВФ нормально сприйняли цю ситуацію. Так, вони виявили стурбованість, але зараз це питання обговорюється", - сказав він.

Марченко додав, що врегулювання проблемних питань на ринку газу стане умовою для отримання наступного траншу.

"Перед отриманням траншу ми маємо виконати ряд умов. Однією з них буде врегулювання питань на ринку природного газу", - додав міністр.

Нагадаємо, на початку 2021 року Кабмін встановив граничну межу ціни на газ для населення. На такий крок пішли через протести по Україні через зростання тарифів.

Після цього МВФ та Кабмін провели низку переговорів. В уряді говорили, що представників МВФ стурбовані таким рішенням.

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