Минфин может разместить облигации на внешнем рынке без транша МВФ, - Смолий

Смолий полагает, что объемы заимствований могут быть меньше запланированных

Министерство финансов Украины может разместить еврооблигации на внешнем рынке без транша Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сегодня журналистам сообщил глава Национального банка Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Безусловно, привлечения внешние есть в программе правительства... Однако, по моему мнению, это будут несколько более дорогие заимствования, нежели предыдущие, и объем может быть меньше, чем заявлен Минфином. Да, это (размещение облигаций без транша, - ред.) возможно", - отметил Смолий.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина намерена в 2018 году выпустить евробонды на 2 млрд долларов. В Минфине заверяли, что объем эмиссии евробондов может быть скорректирован в зависимости от получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.