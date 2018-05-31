Мінфін може розмістити облігації на зовнішньому ринку без траншу МВФ, - Смолій

Смолій вважає, що обсяги запозичень можуть бути меншими від запланованих

Міністерство фінансів України може розмістити єврооблігації на зовнішньому ринку без траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це сьогодні журналістам повідомив голова Національного банку Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Безумовно, залучення зовнішні є в програмі уряду... Однак, на мою думку, це будуть трохи дорожчі запозичення, ніж попередні, і обсяг може бути меншим, ніж заявлений Мінфіном. Так, це (розміщення облігацій без траншу, - ред.) можливо", - зазначив Смолій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір до 2018 року випустити євробонди на 2 млрд доларів. У Мінфіні запевнили, що обсяг емісії євробондів може бути скориговано залежно від отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.