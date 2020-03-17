Минфин разместил короткие ОВГЗ на 70 млн долларов

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,899 млрд грн (по официальному курсу НБУ), в то время как неделей аукцион был отменен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 06.01.2021 на сумму 71,604 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 3,5% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ 10 марта. "Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", - говорится в сообщении Минфина.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).