Минфин разместил гособлигации под рекордно низкий процент

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 23 июня 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,219 млрд грн. Это более чем в три раза больше, чем на аукционе 16 июня (1 959 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как отметили в пресс-службе министерства, средневзвешенная доходность по краткосрочным инструментами уменьшилась до рекордно низкого уровня - 7,24% по трехмесячным бумагам и 7,71% - по шестимесячным.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 30.09.2020 на сумму 532,825 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,24% годовых,

с погашением 25.11.2020 на сумму 484 244 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,71% годовых.

с погашением 24.02.2021 на сумму 112,807 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,50% годовых.

с погашением 19.05.2021 на сумму 3,861 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,97% годовых,

с погашением 23.02.2022 на сумму 1,102 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,39% годовых.

с погашением 15.02.2023 на сумму 126,001 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,47% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина заявил, что Минфин в мае 2020 года занял на рынке 50 млрд гривен.

По его словам, этого достаточно, чтобы сейчас финансировать госбюджет. При этом потенциально Минфин мог занять больше.