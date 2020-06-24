Мінфін розмістив держоблігації під рекордно низький відсоток

Ставки за короткими облігаціями впали нижче 8%
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 23 червня 2020 року залучило до державного бюджету 6,219 млрд грн. Це більш ніж в три рази більше, ніж на аукціоні 16 червня (1 959 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Як відзначили в прес-службі міністерства, середньозважена дохідність за короткостроковими інструментами зменшилася до рекордно низького рівня - 7,24% по тримісячних паперів та 7,71% - за шестимісячними.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Мінфін у травні 2020 року зайняв на ринку 50 млрд гривень.
За його словами, цього достатньо, щоб зараз фінансувати держбюджет. При цьому потенційно Мінфін міг зайняти більше.
Автор: Олександр Білоус