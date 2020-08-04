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Минфин разместил гособлигации более чем на 10 млрд гривен

Киев, Вторник 04 августа 2020 17:29
Минфин разместил гособлигации более чем на 10 млрд гривен
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Спрос на гривневые облигации вырос

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,249 млрд грн. Это на 444 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (10,693 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 24.02.2021 на сумму 1,917 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,74% годовых,
  • с погашением 21.07.2021 на сумму 3,023 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,20% годовых.
  • с погашением 23.02.2022 на сумму 5,308 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,25% годовых.

Минфин разместил гособлигации более чем на 10 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,693 млрд грн (по курсу НБУ).

Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

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