Минфин разместил гособлигации более чем на 10 млрд гривен

Спрос на гривневые облигации вырос
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 августа 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,249 млрд грн. Это на 444 млн грн меньше, чем на предыдущем аукционе (10,693 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 июля 2020 года привлекло в государственный бюджет 10,693 млрд грн (по курсу НБУ).
Отметим, по прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.