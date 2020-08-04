Мінфін розмістив облігації більш ніж на 10 млрд гривень

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Попит на гривневі облігації виріс

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,249 млрд грн. Це на 444 млн грн менше, ніж на попередньому аукціоні (10,693 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 24.02.2021 на суму 1,917 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 7,74% річних,

з погашенням 21.07.2021 на суму 3,023 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 9,20% річних.

з погашенням 23.02.2022 на суму 5,308 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,25% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 липня 2020 року залучило до державного бюджету 10,693 млрд грн (за курсом НБУ).

Відзначимо, за прогнозом групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися близько рівня 28 гривень, а ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів із ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.