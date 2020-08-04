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Курс доллара на этой неделе может достичь уровня 28 гривен, - аналитик

Киев, Вторник 04 августа 2020 11:34
Курс доллара на этой неделе может достичь уровня 28 гривен, - аналитик
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Колебания курса возможны после выплат Минфина по ОВГЗ

На текущей неделе курс доллара будет колебаться около уровня 28 гривен. Ситуация на валютном рынке будет зависеть от активности выхода нерезидентов из ОВГЗ и уровня рефинансирования долговых выплат.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, на этой неделе Минфин должен выплатить 17,3 млрд по гривневым ОВГЗ, но это преимущественно погашение гособлигаций, размещенных в мае этого года, когда нерезиденты не покупали новые ОВГЗ.

"Поэтому мы предполагаем, что иностранные инвесторы могут получить лишь около 1 млрд гривен выплат в виде дохода по разным ОВГЗ. Поэтому давление на валютный рынок от нерезидентов может быть в случае увеличения выхода по ОВГЗ путем их продажи в дополнение к полученному доходу", - отметил он.

Но немалый спрос на валюту могут сформировать резиденты, которые не будут реинвестировать полученные выплаты в новые гривневые ОВГЗ, а предпочтут валюту или валютные ОВГЗ, считает аналитик.

"Учитывая это, мы ожидаем, что курс будет колебаться около уровня 28 гривен/доллар", - добавил Котович.

Аналитик группы ICU отметил, что за прошедшую неделю курс доллара упал до 27,73 гривен/доллар, вынудив НБУ даже сдерживать укрепление. После стабилизации ситуации на валютном рынке, которое произошло после решения НБУ по учетной ставке и формирования условий нового выпуска еврооблигаций, на прошлой неделе гривна постепенно усиливалась.

В целом объем интервенций НБУ был небольшим, всего 38 млн долларов, и разделен на два дня - понедельник и среду.

"Это означает, что, с одной стороны, средства от ОВГЗ, не реинвестированные на первичном рынке, не были в большом объеме направлены на покупку валюты. А с другой - нерезиденты не были активны в выводе средств из Украины. Так в целом за прошедшую неделю иностранцы сократили вложения в гривневые ОВГЗ лишь на 528 млн грн, что значительно меньше, чем в предыдущие недели, поскольку они вряд ли были владельцами облигаций, которые погашались прошлой неделе", - отметил аналитик группы ICU.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами.

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