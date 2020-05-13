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Шмыгаль рассказал, на что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 11:22
Шмыгаль рассказал, на что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Большая часть средств из фонда пошла на дополнительное финансирование пенсионного фонда

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной раде рассказал, на что тратятся средства из фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Основные направления поддержки:

  • 29,7 млрд в этом году дополнительно выделено пенсионному фонду, которые дали возможность провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 гривен пенсионерам и 500 гривен людям, старше 80 лет;
  • 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в частности тем, кто потерял работу за последние месяца;
  • 1,6 млрд направлены для пособия на детей, родители-предприниматели которых потеряли доход;
  • на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц;
  • 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Напомним, Минфин опубликовал данные о бюджетных расходах на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что изменения в государственный бюджет на 2020 год предполагают создание Фонда борьбы с распространением COVID-19 на общую сумму 64,7 млрд грн.

Теги Новости Украины Денис ШмыгальКоронавирус
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