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Мінфін проведе аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з COVID-19

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 15:34
Мінфін проведе аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з COVID-19
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд дав відповідне доручення Мінфіну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з коронавірусом. Загальна сума фонду становила 65 мільярдів гривень.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

"Що стосується коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом. Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна повинна бачити, на що саме йдуть ці кошти. У мене є прохання і доручення міністру фінансів провести аудит витрат з фонду", - сказав глава Кабміну.

Шмигаль також попросив після аудиту відзвітувати і опублікувати цю інформацію.

"Вона повинна оновлюватися щотижня", - додав прем'єр і підкреслив, що чекає звіти від міністерств, вже використовували кошти з фонду.

В інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зі створеного для боротьби з коронавірусом фонду витратили майже половину: зараз прийнято рішень на 27 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, на що направляються кошти з фонду боротьби з COVID-19.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство фінансів УкраїниДенис Шмигаль
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