Мінфін проведе аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з COVID-19

Уряд дав відповідне доручення Мінфіну
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів провести аудит витрат коштів з фонду по боротьбі з коронавірусом. Загальна сума фонду становила 65 мільярдів гривень.
Про це він сказав у ході засідання уряду.
"Що стосується коштів, виділених на боротьбу з коронавірусом. Це абсолютно величезна сума від українських платників податків. Країна повинна бачити, на що саме йдуть ці кошти. У мене є прохання і доручення міністру фінансів провести аудит витрат з фонду", - сказав глава Кабміну.
Шмигаль також попросив після аудиту відзвітувати і опублікувати цю інформацію.
"Вона повинна оновлюватися щотижня", - додав прем'єр і підкреслив, що чекає звіти від міністерств, вже використовували кошти з фонду.
В інтерв'ю РБК-Україна міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зі створеного для боротьби з коронавірусом фонду витратили майже половину: зараз прийнято рішень на 27 млрд гривень.
Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, на що направляються кошти з фонду боротьби з COVID-19.
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Автор: Юлия Струк