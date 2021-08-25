Минфин просит новых гарантий США по госдолгу Украины

Министр финансов Сергей Марченко во время поездки в Вашингтон в июле 2021 года обсуждал предоставление Соединенными Штатами новых гарантий по облигациям государственного долга. Такая практика была во время президентской каденции Барака Обамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

"Была встреча в казначействе США. Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", - сказал он.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", - добавил Марченко.