ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінфін просить нових гарантій США держборгом України

Новость на русском →
Україна, Середа 25 серпня 2021 15:28
Мінфін просить нових гарантій США держборгом України Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Сергій Марченко під час поїздки до Вашингтона в липні 2021 року обговорював надання Сполученими Штатами нових гарантій по облігаціях державного боргу. Така практика була під час президентської каденції Барака Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Була зустріч в казначействі США. Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації Старої, інших варіантів можливої допомоги Україні з боку США", - сказав він.

Як підкреслив міністр, ключовою умовою такого рішення буде продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення приймуть. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - додав Марченко.

Нагадаємо, у травні 2014 року Україна випустила п'ятирічні єврооблігації під гарантії уряду США на 1 млрд доларів з мінімальною ставкою купона 1,844%.

У вересні 2016 року Україна розмістила п'ятирічні євробонди на 1 млрд доларів під гарантії уряду США. Термін погашення цих паперів настає у вересні поточного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій