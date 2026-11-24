Міністерство фінансів України підготувало законопроєкт, який стосується запровадження обов’язкової сплати ПДВ для платників єдиного податку. Зміни пропонують ввести з 1 січня 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепки Ольги Василевської-Смаглюк.
Законопроєкт розроблено для того, щоб виконати міжнародні зобов’язання України перед ЄС та МВФ:
За словами нардепки, пропонується:
Також передбачається перехідний період: у першому кварталі 2028 року новозареєстровані платники:
Також перші п’ять порушень окремих вимог щодо адміністрування та сплати ПДВ протягом другого-четвертого кварталів 2028 року передбачені символічні штрафи - 1 гривня за порушення, каже Василевська-Смаглюк.
85 тисяч євро - це максимально допустимий поріг звільнення малого бізнесу від ПДВ, передбачений європейською директивою. За інформацією Мінфіну, лише три країни ЄС застосовують такий максимальний поріг, пише нардепка.
В інших країнах він переважно нижчий. Наприклад:
Німеччина - 25 тисяч євро за оборотом попереднього року;
Австрія - 55 тисяч євро;
Хорватія - 60 тисяч євро.
Мінфін обґрунтовує необхідність змін такими причинами:
За словами Василевської-Смаглюк, у фінансово-економічному обґрунтуванні законопроєкту немає конкретних розрахунків очікуваних додаткових надходжень до бюджету.
Не наведено й кількості підприємців, яких торкнуться зміни, та оцінки їхніх додаткових витрат на адміністрування ПДВ.
"Фактично йдеться про зміну самої моделі функціонування спрощеної системи оподаткування. Тому окремого аналізу потребуватимуть наслідки для малого бізнесу, витрати на ведення податкового обліку та ризики блокування податкових накладних", - каже вона.
Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає низку змін у податковому законодавстві. Документ стосується адміністрування податку на додану вартість, податкової звітності, перевірок і правил оподаткування окремих операцій.
Зміни мають спростити взаємодію платників податків із контролюючими органами, розширити використання електронних сервісів і вдосконалити порядок складання податкової звітності та накладних.
Крім того, заплановане підвищення ПДВ у проєкті державного бюджету України на 2027 рік пов'язане з необхідністю знайти фінансування для програми страхування бізнесу від воєнних ризиків. Про це заявив український прем’єр-міністр Сергій Корецький.