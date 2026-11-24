ПДВ для платників єдиного податку

Законопроєкт розроблено для того, щоб виконати міжнародні зобов’язання України перед ЄС та МВФ:

Меморандум про отримання макрофінансової допомоги, ратифікований Верховною Радою 28 травня 2026 року;

імплементацію європейської Директиви 2006/112/ЄС щодо спільної системи ПДВ.

За словами нардепки, пропонується:

Підвищити загальний поріг обов’язкової реєстрації платником ПДВ з нинішнього 1 мільйона гривень до 85 тисяч євро (за розрахунками Мінфіну - 4,21 мільйона гривень). Сума визначатиметься за курсом НБУ на 1 січня відповідного року.

платником ПДВ з нинішнього 1 мільйона гривень до 85 тисяч євро (за розрахунками Мінфіну - 4,21 мільйона гривень). Сума визначатиметься за курсом НБУ на 1 січня відповідного року. Зобов’язати платників єдиного податку першої, другої та третьої груп реєструватися платниками ПДВ при перевищенні цього порогу. Зміни стосуватимуться як ФОПів, так і юридичних осіб. Виняток - електронні резиденти.

при перевищенні цього порогу. Зміни стосуватимуться як ФОПів, так і юридичних осіб. Виняток - електронні резиденти. Платники третьої групи при перевищенні встановленого порогу будуть зобов’язані перейти зі ставки 5% на 3% + ПДВ.

при перевищенні встановленого порогу будуть зобов’язані перейти зі ставки 5% на 3% + ПДВ. Платники першої та другої груп зможуть залишатися на своїх групах, одночасно сплачуючи ПДВ.

зможуть залишатися на своїх групах, одночасно сплачуючи ПДВ. Реєстрація платниками ПДВ з 1 січня 2028 року відбуватиметься автоматично на підставі податкової звітності за попередні періоди.

Також передбачається перехідний період: у першому кварталі 2028 року новозареєстровані платники:

не нараховуватимуть ПДВ,

не реєструватимуть податкові накладні,

не подаватимуть звітність із ПДВ.

Також перші п’ять порушень окремих вимог щодо адміністрування та сплати ПДВ протягом другого-четвертого кварталів 2028 року передбачені символічні штрафи - 1 гривня за порушення, каже Василевська-Смаглюк.

Деталі законопроєкту

85 тисяч євро - це максимально допустимий поріг звільнення малого бізнесу від ПДВ, передбачений європейською директивою. За інформацією Мінфіну, лише три країни ЄС застосовують такий максимальний поріг, пише нардепка.

В інших країнах він переважно нижчий. Наприклад:

Німеччина - 25 тисяч євро за оборотом попереднього року;

Австрія - 55 тисяч євро;

Хорватія - 60 тисяч євро.

Причини нововведень

Мінфін обґрунтовує необхідність змін такими причинами:

збільшенням бюджетних надходжень,

створенням рівних конкурентних умов для бізнесу,

усуненням передумов для реалізації контрабандних та контрафактних товарів.

Зміна моделі оподаткування

За словами Василевської-Смаглюк, у фінансово-економічному обґрунтуванні законопроєкту немає конкретних розрахунків очікуваних додаткових надходжень до бюджету.

Не наведено й кількості підприємців, яких торкнуться зміни, та оцінки їхніх додаткових витрат на адміністрування ПДВ.

"Фактично йдеться про зміну самої моделі функціонування спрощеної системи оподаткування. Тому окремого аналізу потребуватимуть наслідки для малого бізнесу, витрати на ведення податкового обліку та ризики блокування податкових накладних", - каже вона.