НДС для плательщиков единого налога

Законопроект разработан для того, чтобы выполнить международные обязательства Украины перед ЕС и МВФ:

Меморандум о получении макрофинансовой помощи, ратифицированный Верховной Радой 28 мая 2026;

имплементацию европейской Директивы 2006/112/ЕС по общей системе НДС.

По словам нардепки, предлагается:

Повысить общий порог обязательной регистрации плательщиком НДС с нынешнего 1 миллиона гривен до 85 тысяч евро (по расчетам Минфина - 4,21 миллиона гривен). Сумма будет определяться по курсу НБУ на 1 января этого года.

плательщиком НДС с нынешнего 1 миллиона гривен до 85 тысяч евро (по расчетам Минфина - 4,21 миллиона гривен). Сумма будет определяться по курсу НБУ на 1 января этого года. Обязать плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп регистрироваться плательщиками НДС при превышении этого порога. Изменения будут касаться как ФЛП, так и юридических лиц. Исключение - электронные резиденты.

при превышении этого порога. Изменения будут касаться как ФЛП, так и юридических лиц. Исключение - электронные резиденты. Плательщики третьей группы при превышении установленного порога будут обязаны перейти из ставки 5% на 3% + НДС.

при превышении установленного порога будут обязаны перейти из ставки 5% на 3% + НДС. Плательщики первой и второй групп смогут оставаться на своих группах, одновременно уплачивая НДС.

смогут оставаться на своих группах, одновременно уплачивая НДС. Регистрация плательщиками НДС с 1 января 2028 будет происходить автоматически на основании налоговой отчетности за предыдущие периоды.

Также предполагается переходный период: в первом квартале 2028 года новозарегистрированные плательщики:

не будут начислять НДС,

не будут регистрировать налоговые накладные,

не будут представлять отчетность по НДС.

Также за первые пять нарушений отдельных требований по администрированию и уплате НДС в течение второго-четвертого кварталов 2028 года предусмотрены символические штрафы - 1 гривна за нарушение, говорит Василевская-Смаглюк.

Детали законопроекта

85 тысяч евро - это максимально допустимый порог освобождения малого бизнеса от НДС, предусмотренный европейской директивой. По информации Минфина, только три страны ЕС используют такой максимальный порог, пишет нардеп.

В других странах он преимущественно ниже. Например:

Германия - 25 тысяч евро по обороту предыдущего года;

Австрия - 55 тысяч евро;

Хорватия - 60 тысяч евро.

Причины нововведений

Минфин обосновывает необходимость изменений следующими причинами:

увеличением бюджетных поступлений,

созданием равных конкурентных условий для бизнеса,

устранением предпосылок реализации контрабандных и контрафактных товаров.

Изменение модели налогообложения

По словам Василевской-Смаглюк, в финансово-экономическом обосновании законопроекта нет конкретных расчетов ожидаемых дополнительных поступлений в бюджет.

Не приведено и количество предпринимателей, затронутых изменениями, и оценки их дополнительных расходов на администрирование НДС.

"Фактически речь идет об изменении самой модели функционирования упрощенной системы налогообложения. Поэтому в отдельном анализе потребуются последствия для малого бизнеса, расходы на ведение налогового учета и риски блокирования налоговых накладных", - говорит она.