Министерство финансов Украины подготовило законопроект, касающийся введения обязательной уплаты НДС для плательщиков единого налога. Изменения предлагается ввести с 1 января 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Ольги Василевской-Смаглюк.
Законопроект разработан для того, чтобы выполнить международные обязательства Украины перед ЕС и МВФ:
По словам нардепки, предлагается:
Также предполагается переходный период: в первом квартале 2028 года новозарегистрированные плательщики:
Также за первые пять нарушений отдельных требований по администрированию и уплате НДС в течение второго-четвертого кварталов 2028 года предусмотрены символические штрафы - 1 гривна за нарушение, говорит Василевская-Смаглюк.
85 тысяч евро - это максимально допустимый порог освобождения малого бизнеса от НДС, предусмотренный европейской директивой. По информации Минфина, только три страны ЕС используют такой максимальный порог, пишет нардеп.
В других странах он преимущественно ниже. Например:
Германия - 25 тысяч евро по обороту предыдущего года;
Австрия - 55 тысяч евро;
Хорватия - 60 тысяч евро.
Минфин обосновывает необходимость изменений следующими причинами:
По словам Василевской-Смаглюк, в финансово-экономическом обосновании законопроекта нет конкретных расчетов ожидаемых дополнительных поступлений в бюджет.
Не приведено и количество предпринимателей, затронутых изменениями, и оценки их дополнительных расходов на администрирование НДС.
"Фактически речь идет об изменении самой модели функционирования упрощенной системы налогообложения. Поэтому в отдельном анализе потребуются последствия для малого бизнеса, расходы на ведение налогового учета и риски блокирования налоговых накладных", - говорит она.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве. Документ касается администрирования налога на добавленную стоимость, налоговой отчетности, проверок и правил обложения отдельных операций.
Изменения должны упростить взаимодействие налогоплательщиков с контролирующими органами, расширить использование электронных сервисов и усовершенствовать порядок составления налоговой отчетности и накладных.
Кроме того,планируемое повышение НДС в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано с необходимостью найти финансирование для программы страхования бизнеса от военных рисков. Об этом заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.