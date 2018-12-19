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Мінфін продав ОВДП на рекордну суму

Новини » Фінанси    19.12.2018 - 13:14
Мінфін продав ОВДП на рекордну суму
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінфін підвищив ставку за гривневими облігаціями до 20,5% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 19,981 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 27.03.2019 на суму 3,807 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 20,43% річних;
  • з погашенням 12.06.2019 на суму 7,653 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних;
  • з погашенням 04.09.2019 на суму 39,778 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.
  • з погашенням 06.11.2019 на суму 5,206 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних;
  • з погашенням 06.03.2019 на суму 1,801 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 20,50% річних.
  • з погашенням 20.03.2019 (первинне розміщення) на суму 3,499 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 20,50% річних;
  • з погашенням 03.04.2019 на суму 2,199 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 20,50% річних.

Також Мінфін продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 16.01.2019 (первинне розміщення) на суму 251,917 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,34% річних;
  • з погашенням 23.10.2019 на суму 6,670 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних;
  • з погашенням 12.02.2020 на суму 50,486 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних;

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

В НБУ відзначали, що програма МВФ дозволить Україні впоратися з піковими навантаженнями на виплату зовнішніх боргів в 2019-2020 роках, коли буде необхідно погасити 17 млрд доларів.

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