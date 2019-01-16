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Минфин продал ОВГЗ на рекордную в этом году сумму

Новости » Финансы    16.01.2019 - 11:04
Минфин продал ОВГЗ на рекордную в этом году сумму
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

В начале года правительству нужны деньги в госбюджет

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 9,715 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 03.04.2019 на сумму 2,691  млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,20% годовых.
  • с погашением 03.07.2019 на сумму 975,740 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.
  • с погашением 04.09.2019 на сумму 28,401 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.
  • с погашением 08.01.2020 на сумму 1,875  млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.
  • с погашением 30.09.2020 на сумму 24 183  млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

  • с погашением 18.04.2019 на сумму 137,589  млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,47% годовых.
  • с погашением 19.06.2019 на сумму 1,403   млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых.
  • с погашением 12.02.2020 на сумму 3,500   тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.
  • с погашением 05.06.2019 на сумму 3,955  тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,52% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 68,920 млн грн.

Напомним, в 2018 году государственные заимствования по общему фонду госбюджета поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте или 96% от уточненного плана. По данным Минфина, внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн.

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