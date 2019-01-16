Минфин продал ОВГЗ на рекордную в этом году сумму

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

В начале года правительству нужны деньги в госбюджет

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 9,715 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 03.04.2019 на сумму 2,691 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,20% годовых.

с погашением 03.07.2019 на сумму 975,740 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 04.09.2019 на сумму 28,401 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 08.01.2020 на сумму 1,875 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 24 183 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 18.04.2019 на сумму 137,589 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,47% годовых.

с погашением 19.06.2019 на сумму 1,403 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых.

с погашением 12.02.2020 на сумму 3,500 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 05.06.2019 на сумму 3,955 тыс. долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,52% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 января 2019 года привлекло в государственный бюджет 68,920 млн грн.

Напомним, в 2018 году государственные заимствования по общему фонду госбюджета поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте или 96% от уточненного плана. По данным Минфина, внешние заимствования составили 103 млрд грн, внутренние - 174 млрд грн.