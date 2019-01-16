Мінфін продав ОВДП на рекордну цього року суму

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

На початку року уряду потрібні гроші до держбюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 січня 2019 року залучило до державного бюджету 9,715 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 03.04.2019 на суму 2,691 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,20% річних.

з погашенням 03.07.2019 на суму 975,740 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 04.09.2019 на суму 28,401 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 08.01.2020 на суму 1,875 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних.

з погашенням 30.09.2020 на суму 24 183 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,25% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 18.04.2019 на суму 137,589 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,47% річних.

з погашенням 19.06.2019 на суму 1,403 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,70% річних.

з погашенням 12.02.2020 на суму 3,500 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

з погашенням 05.06.2019 на суму 3,955 тис. доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,52% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 січня 2019 року залучило до державного бюджету 68,920 млн грн.

Нагадаємо, в 2018 році державні запозичення до загального фонду держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.