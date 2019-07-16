Минфин продал на аукционе ОВГЗ более чем на 1 млрд долларов

Рекордное размещение вызвано необходимостью покрывать дефицит бюджета
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июля 2019 года привлекло в государственный бюджет 33,292 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отметила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в Facebook, это было самое большое размещение в 2019 году.
В частности, Минфин продал ОВГЗ в гривне
Минфин также продал долларовые ОВГЗ:
Напомним, по данным Минфина, за январь-июнь от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 185,6 млрд грн по сравнению с 84,1 млрд грн за соответствующий период прошлого года. В частности в этом году было выпущено ОВГЗ в гривне - 120,2 млрд грн, в долларах - 2,2 млрд долларов и в евро - 0,2 млрд евро.