Мінфін продав на аукціоні ОВДП більш ніж на 1 млрд доларів

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 16 липня 2019 року залучило до державного бюджету 33,292 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначила міністр фінансів України Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook, це було найбільше розміщення в 2019 році.

Зокрема, Мінфін продав ОВДП у гривні

з погашенням 16.10.2019 на суму 479,716 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,96% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 457,693 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,21% річних.

з погашенням 08.07.2020 на суму 973,355 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,68% річних.

з погашенням 11.08.2021 на суму 5,495 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,70% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 09.07.2020 на суму 631,580 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 6,50% річних.

з погашенням 03.06.2021 на суму 374,064 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості становив 7,00% річних.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, за січень-червень від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 185,6 млрд грн порівняно з 84,1 млрд грн за відповідний період минулого року. Зокрема цього року було випущено ОВДП у гривні - 120,2 млрд грн, у доларах - 2,2 млрд доларів і євро - 0,2 млрд євро.