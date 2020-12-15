Минфин повыл ставки и занял 51 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Минфин разместил ОВГЗ на рекордную сумму
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 15 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн (по курсу НБУ). Это более чем в три раза больше, чем на предыдущем аукционе (15,963 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Также Минфин продал валютные ОВГЗ:
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.
Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что правительство Украины в конце года получило проблемы с финансированием дефицита бюджета из-за приостановки сотрудничества с внешними кредиторами. Из-за этого выросла стоимость заимствований.