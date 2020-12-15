Мінфін повыл ставки і зайняв 51 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 51,439 млрд грн (за курсом НБУ). Це більш ніж в три рази більше, ніж на попередньому аукціоні (15,963 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 03.03.2021 на суму 4,229 млрд, середньозважений рівень прибутковості склав 10,00% річних,

з погашенням 16.06.2021 на суму 10,134 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,50% річних,

з погашенням 21.07.2021 на суму 11,348 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості становив 10,75% річних,

з погашенням 27.10.2021 на суму 6,728 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,56% річних,

з погашенням 11.05.2022 на суму 3,834 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,70 річних,

з погашенням 01.11.2023 на суму 2,766 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 11,98% річних,

з погашенням 26.02.2025 на суму 3,063 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 12,18% річних.

Також Мінфін продав валютні ОВДП:

з погашенням 21.10.2021 на суму 266 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,80% річних.

з погашенням 21.10.2021 на суму 57 млн євро, середньозважений рівень прибутковості становив 2,50% річних.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в кінці 2020 року зросли. Марченко навів приклад: по тримісячних ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% і інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що уряд України в кінці року отримало проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету за припинення співпраці із зовнішніми кредиторами. Через це зросла вартість запозичень.