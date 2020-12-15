Мінфін повыл ставки і зайняв 51 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Мінфін розмістив ОВДП на рекордну суму
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 15 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 51,439 млрд грн (за курсом НБУ). Це більш ніж в три рази більше, ніж на попередньому аукціоні (15,963 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Також Мінфін продав валютні ОВДП:
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в кінці 2020 року зросли. Марченко навів приклад: по тримісячних ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% і інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.
Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що уряд України в кінці року отримало проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету за припинення співпраці із зовнішніми кредиторами. Через це зросла вартість запозичень.