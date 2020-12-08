ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Спрос на украинские гособлигации низкий, несмотря на повышение ставок, - Марченко

Киев, Вторник 08 декабря 2020 13:51
Спрос на украинские гособлигации низкий, несмотря на повышение ставок, - Марченко
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Министерство финансов считает цену несправедливой.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время круглого стола на тему: "Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе".

"В части долгов и заимствований мы достаточно ограничены в наших возможностях в первую очередь из-за того, что рынок достаточно зарегулирован. Спрос на внутренние облигации Министерства финансов незначительный, при том, что процентные ставки являются достаточно высокими", - сказал он.

Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.

"Мы считаем эту цену несправедливой, с одной стороны, но понимая, что это рынок", - сказал он.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 2,664 млрд грн (по курсу НБУ). Это в шесть раз меньше, чем на предыдущем аукционе (16,768 млрд грн).

Отметим, по данным НБУ в IV квартале необходимо выплатить 2,329 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими ОВГЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Министерство финансов УкраиныоблигацииОВГЗ

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь