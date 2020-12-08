Минфин повыл ставки и занял 16 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Ставки по трехмесячным ОВГЗ выросли до 10% годовых
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 15,963 млрд грн (по курсу НБУ). Это в шесть раз больше, чем на предыдущем аукционе (2,664 млрд грн).
Об этом сообщается на сайте Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Также Минфин продал валютные ОВГЗ:
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.
Отметим, опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.