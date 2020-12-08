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Минфин повыл ставки и занял 16 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Киев, Вторник 08 декабря 2020 17:42
Минфин повыл ставки и занял 16 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Ставки по трехмесячным ОВГЗ выросли до 10% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 декабря 2020 года привлекло в государственный бюджет 15,963 млрд грн (по курсу НБУ). Это в шесть раз больше, чем на предыдущем аукционе (2,664 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 03.03.2021 на сумму 3,340 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,00% годовых,
  • с погашением 16.06.2021 на сумму 1,018 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 10,49% годовых,
  • с погашением 27.10.2021 на сумму 1,863 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,22% годовых,
  • с погашением 15.02.2023 на сумму 824 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,67% годовых,
  • с погашением 22.05.2024 на сумму 313 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,89% годовых.
  • с погашением 26.02.2025 на сумму 2,839 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 12,04% годовых.

Также Минфин продал валютные ОВГЗ:

  • с погашением 21.10.2021 на сумму 204 млн долларов средневзвешенный уровень доходности составил 3,79% годовых.

Минфин повыл ставки и занял 16 млрд гривен для покрытия дефицита бюджета

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что ставки по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в конце 2020 года выросли. Марченко привел пример: по трехмесячным ОВГЗ при учетной ставке НБУ на уровне 6% и инфляции в стране на уровне 2,4% Минфин заимствует под 10%.

Отметим, опрошенные РБК-Украина эксперты считают, что Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.

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