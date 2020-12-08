Мінфін повыл ставки і зайняв 16 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Ставки по тримісячних ОВДП виросли до 10% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 15,963 млрд грн (за курсом НБУ). Це в шість разів більше, ніж на попередньому аукціоні (2,664 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 03.03.2021 на суму 3,340 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 10,00% річних,

з погашенням 16.06.2021 на суму 1,018 млрд грн, середньозважений рівень дохідності становив 10,49% річних,

з погашенням 27.10.2021 на суму 1,863 млрд грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,22% річних,

з погашенням 15.02.2023 на суму 824 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,67% річних,

з погашенням 22.05.2024 на суму 313 млн грн, середньозважений рівень дохідності склав 11,89% річних.

з погашенням 26.02.2025 на суму 2,839 млрд грн, середньозважений рівень дохідності становив 12,04% річних.

Також Мінфін продав валютні ОВДП:

з погашенням 21.10.2021 на суму 204 млн доларів середньозважений рівень дохідності склав 3,79% річних.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в кінці 2020 року зросли. Марченко навів приклад: по тримісячних ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% і інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.

Зазначимо, опитані РБК-Україна експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.