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Мінфін отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги ЄС у середині грудня

Новини » Фінанси    30.11.2018 - 14:52
Мінфін отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги ЄС у середині грудня
Фото: міністр фінансів України Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Кредитні кошти Євросоюзу надійдуть до бюджету України

Кошти першого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС у сумі 500 млн євро мають надійти в середині грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Як зазначили в Мінфіні, кредитні кошти повинні надійти до держбюджету України. Точна відсоткова ставка траншу буде відома під час виходу Європейської комісії на зовнішній ринок запозичень, але не перевищуватиме 2%.

У міністерстві нагадали, що для отримання макрофінансової допомоги від ЄС Україна має виконувати ті вимоги, які висуває Євросоюз. Цей перелік включає реформи у цілій низці секторів економіки та державного управління - від системи управління державними фінансами до реформи енергетичного сектору і податкової системи.

"Європейський Союз допомагає Україні здійснювати реформи, які критично важливі для нашого подальшого розвитку та стійкого економічного зростання", - сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Нагадаємо, 28 листопада Європейська комісія оголосила, що надасть Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС у сумі 500 млн євро.

Відзначимо,  загальна сума макрофінансової допомоги Євросоюзу складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. Період між ними складе не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за результатами виконання реформ в податковій і митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.

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