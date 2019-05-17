Минфин погасил евробонды на 1 млрд долларов

Министерство финансов Украины погасило выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) на 1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина.

Сообщается, что Минфин погасил евробонды под гарантию США. Выпуск этих еврооблигаций номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% годовых.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин резко сократил продажу ОВГЗ на аукционе. В частности, по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 14 мая 2019 года министерство привлекло в государственный бюджет 3,963 млрд гривен.

Отметим, по состоянию на май международные резервы Украины сократились из-за погашения долгов. В апреле на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 881,7 млн долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на 416,6 млн долларов и 2,6 млн евро. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить резервы на 299,9 млн долларов.