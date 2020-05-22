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Минфин подсчитал потери от неуплаты налогов на недвижимость

Новости » Экономика     22.05.2020 - 11:15
Минфин подсчитал потери от неуплаты налогов на недвижимость
Фото: Левый берег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Почти половина недвижимости отсутствует в реестре

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество приносит 2 млрд грн убытков местным бюджетам ежегодно. Около 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов.

Как отмечается в сообщении, для увеличения поступлений органы местного самоуправления должны обеспечить полноценное наполнение Государственного реестра прав на недвижимое имущество и перенос архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это даст возможность налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств.

"Проведение на должном уровне указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь (при действующих ставках налога) в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, по итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год - 3,7 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины резко упали во время карантина. С начала месяца по состоянию на 20 мая поступило 10,2 млрд грн при плане 12,7 млрд грн.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныНалогинедвижимость
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