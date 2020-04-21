ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%

Новости » Экономика     21.04.2020 - 12:06
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%
Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

До кризиса жилье дорожало в четыре раза быстрее инфляции

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,0%, на вторичном - на 9,7%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 6,7%, на вторичном - на 13,4%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,4%, на вторичном - на 9,7%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,2%, на вторичном - на 6,7%.

Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области - 4 706 грн.

После спада ажиотажа в Украине подешевели лимоны и гречка НБУ заметил прекращение роста цен на продукты
Новости Украины ценыжилье
News
On Top