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Минфин поднял ставки по гособлигациям и привлек в бюджет 4,6 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 20 апреля 2021 года привлекло в государственный бюджет 4,593 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Средневзвешенные доходности на аукционе выросли по 3-месячным ОВГЗ - на 73 б.п., 1-летними - на 40 б.п., 1,5-летними - на 20 б.п., 6-летними - на 25 б.п.

Таким образом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,50%, 1-летних - 11,15%, 1,5-летних - 11,30%, 6-летних - 12,75%.

Наибольшим спросом пользовались летние ОВГЗ, которых было продано на 4,4 млрд гривен.

Отметим, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что иностранные инвесторы отреагировали на стягивание российских войск к украинской границе увеличением покупки валюты. Интерес к украинским государственным облигациям снизился.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныОВГЗоблигации
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