Минфин поднял ставки по гособлигациям и привлек в бюджет 4,6 млрд гривен

Средневзвешенные доходности на аукционе выросли по 3-месячным ОВГЗ - на 73 б.п., 1-летними - на 40 б.п., 1,5-летними - на 20 б.п., 6-летними - на 25 б.п.

Таким образом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 8,50%, 1-летних - 11,15%, 1,5-летних - 11,30%, 6-летних - 12,75%.

Наибольшим спросом пользовались летние ОВГЗ, которых было продано на 4,4 млрд гривен.