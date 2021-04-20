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Мінфін підняв ставки за держоблігаціями та залучив до бюджету 4,6 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 20 квітня 2021 року залучило до державного бюджету 4,593 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Середньозважені дохідності на аукціоні зросли за 3-місячними ОВДП - на 73 б.п., 1-річними - на 40 б.п., 1,5-річними - на 20 б.п., 6-річними - на 25 б.п.

Таким чином, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,50%, 1-річних - 11,15%, 1,5-річних - 11,30%, 6-річних - 12,75%.

Найбільшим попитом користувалися річні ОВДП, яких було продано на 4,4 млрд гривень.

Зазначимо, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.

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