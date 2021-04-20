Мінфін підняв ставки за держоблігаціями та залучив до бюджету 4,6 млрд гривень

Середньозважені дохідності на аукціоні зросли за 3-місячними ОВДП - на 73 б.п., 1-річними - на 40 б.п., 1,5-річними - на 20 б.п., 6-річними - на 25 б.п.

Таким чином, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 8,50%, 1-річних - 11,15%, 1,5-річних - 11,30%, 6-річних - 12,75%.

Найбільшим попитом користувалися річні ОВДП, яких було продано на 4,4 млрд гривень.